 ​”الأمن العام”: ضبط عدد كبير من المخالفين في المدن الحدودية يعملون لجهات استخباراتية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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​”الأمن العام”: ضبط عدد كبير من المخالفين في المدن الحدودية يعملون لجهات استخباراتية

​”الأمن العام”: ضبط عدد كبير من المخالفين في المدن الحدودية يعملون لجهات استخباراتية
المناطق - الرياض

أكد مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي أن أعداد كبيرة من المجهولين والمخالفين المقبوض عليهم مؤخراً بالمدن الحدودية يعملون لصالح جهات معادية وجهات استخباراتية خارجية.

وقال اللواء الغامدي وهو رئيس اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية “وطن بلامخالف”، إن الجهات الأمنية نجحت في القبض على أكثر من 100 ألف مخالف خلال الشهر الماضي كانت جرائم معظمهم حيازة وتصنيع قنابل وأسلحة.

وأضاف وفقاً لـ”الوطن”، أن قطاعات الأمن بوزارة الداخلية تقوم بعمل رصد سري ودقيق لمواقع تجمع المخالفين الأفارقة ومن ثم التعامل معهم بخطط محكمة، مشدداً على عدم سماح الوزارة لاستغلال فئة “البدون” من قبل المخالفين للتوغل إلى المملكة وارتكاب جرائم والإضرار بالأمن العام.

وحذر الغامدي الأشخاص الذين يعملون على تسهيل نقل المخالفين إلى داخل المملكة، موضحاً أن الوزارة أعدت خطة للتوصل إلى هؤلاء الأشخاص ومعاقبتهم نظامياً.

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