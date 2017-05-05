 “وزراء مالية السبع” يبحثون فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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“وزراء مالية السبع” يبحثون فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

“وزراء مالية السبع” يبحثون فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي
المناطق - وكالات

يلتقي  وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة باري الإيطالية اليوم الجمعة، في اجتماع يستمر يومين يتركز حول التجارة والسياسة الضريبية.
ويشارك في الاجتماع ممثلون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وسيناقش اللقاء، الدعوات الأوروبية لفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي بحيث تقوم شركات إنترنت مثل جوجل وفيسبوك بدفع ضرائب عند استخدامها لبيانات المستخدمين في أنشطة اقتصادية.
وسوف يناقش مسؤولو المجموعة، تنظيم سوق المال وإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب والأمن الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهجرة اللاجئين.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع المكونة من الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وكندا لحضور قمة في صقلية نهاية الشهر الجاري. ومن المتوقع، أن تتم مناقشة المساعدات الخاصة باليونان على هامش محادثات باري.

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