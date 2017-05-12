مقاتلات التحالف تدك مواقع الانقلابيين في تعز ومقتل عشرات الحوثيين

وأوضحت المصادر أن الطيران قصف مواقع الحوثيين في معسكر خالد عبر 7 غارات أدت إلى سقوط 5 قتلى و9 جرحى.

كما استهدفت مواقع وتعزيزات في منطقة حواص بمديرية مقبنة، أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 10 آخرين من ميليشيات الحوثي وصالح، كما قصفت بوارج التحالف معسكر خالد خلال ساعات الليل.

وتزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات بين القوات الشرعية والمتمردين في منطقة الهاملي شمالي معسكر خالد بمديرية موزع، حيث تبادل الطرفان قصفا مدفعيا مكثفا، فيما جرت اشتباكات عنيفة في مفرق موزع، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

كما دارت مواجهات ليلية في منطقة العصفورية جنوب معسكر خالد بمفرق المخا غربي تعز، إثر هجوم للقوات الشرعية، فيما نفذت مقاتلات التحالف 4 غارات في نفس المنطقة استهدفت تعزيزات للمتمردين.

من جانب آخر، أجبر ارتفاع وتيرة المواجهات وتوسعها، عشرات الأسر على النزوح من مناطق الهاملي وقرى أخرى في موزع باتجاه مديرية المخا غربي تعز، في حين قصف المتمردون الأحياء ومواقع القوات الشرعية شرقي مدينة تعز.

وفي منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرقي تعز، لقي مدني مصرعه برصاص قناص حوثي، بينما تبادلت القوات الشرعية والمتمردون قصفا مدفعيا في شمال وشمال غربي مدينة تعز.

من جانب آخر، أعلنت قوات الجيش اليمني في بيان لها مساء الخميس مقتل 15 مسلحا حوثيا على الأقل بقصف مدفعي للقوات الشرعية وغارات مقاتلات التحالف العربي في ميدي بمحافظة حجه الحدودية مع المملكة.

وذكر الجيش أن أفراده تصدوا لمحاولات تسلل للمتمردين في محيط قلعة القماحية الاستراتيجية، حيث دمرت مدفعية الجيش الوطني ثلاث آليات تابعة للحوثيين تحمل رشاشات.

كما قصفت مقاتلات التحالف عربة تقل عددا من المتمردين شرقي ميدي، كما قصف الطيران خلال ساعات الليل مواقع للمتمردين في جبل ضين في محافظة عمران.