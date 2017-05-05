بالموهبة والتعليم.. أنامل فتيات “الرس” إحتراف بالتصميم وإبداع بالتجميل

أثمرت جهود فتيات سعوديات بمحافظة الرس بمنطقة القصيم, في إطلاق مشروعات تجارية متنوعة بعد نجاحهن في التدريب والدراسة في عدد من التخصصات المهنية بكلية التقنية للبنات بالرس، حيث برعن في إتقان الأعمال اليدوية، والخياطة، والتصميم، والمونتاج، وأعمال التجميل، ووجد عملهن رواجًا كبيرًا بين نساء المحافظة والمنطقة بشكل عام.

وتدرّس كليات التقنية للبنات العديد من التخصّصات من أبرزها : التصميم، وينقسم إلى قسمين : تصميم أزياء وخياطة، وإنتاج الملابس، وقسم التجميل وينقسم إلى : “الميك أب” والعناية بالبشرة، وتسريح الشعر.

وبرز من هذه المشروعات الناجحة، مشروع سارة البقعاوي المتخصصة في “التجميل و الشعر”، إذ تخرجت من الكلية التقنية عام 1437هـ، وتطورت موهبتها بعد دراسة هذا التخصص في الكلية، ووصفت هذه الخطوة بالبداية الحقيقية لها، حيث إن أول عمل مارسته هو صبغات الشعر في مشغل صديقتها حتى تطور العمل وتطورت خبرتها ثم انتقلت إلى مشغل آخر في مجال تسريحات الشعر، واكتسبت الخبرة وبدأت العمل لحسابها الخاص، واجتهدت ذاع صيت عملها بين راغبات تحسين الشعر.

أما الفتاة عفاف البشري من خريجات تقنية البنات بالرس قسم تصميم أزياء، فقد قالت إن بداية مشوارها واجهتها بعض الصعوبات، فتغلبت عليها مستمرة في العطاء والتميز في الأداء حتى أضحت متخصصة في أعمال الموضة في الرس، مشيرة إلى أن الصبر والكفاح من أدوات النجاح، وأن عملها في الأشغال اليدوية وتثبيت الورد على القطع النسائية من أحذية وملابس وغيرها وعمل إشكال جميلة ومبتكره عليها باستخدام الورد الصناعي والكريستال وغيره هي من أبرزتها.

ومن جهتها قالت الفتاة أثير العطني المتخصصة في التجميل إنها فتحت “صالون لصبغ الشعر والتجميل” بعد أن تمكنت من صقل موهبتها بالدراسة في كلية التقنية، خاصة في مجال صبغات الشعر، مبينة أنه لم تكن تمتلك الخبرة والمعلومات الكافية عن هذه المهنة، لكن رغبتها وحبها لهذه الهواية جعلها تركز على موهبتها وتكرر محاولة النجاح فيها.