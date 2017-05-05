156 وظيفة شاغرة في إدارة تعليم منطقة تبوك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن توفر (156) وظيفة شاغرة بمسمى (حراس وحارسات مدارس) على النحو التالي:

– وظيفة بمسمى حارس مدرسة بنات ومحرمه (عدد 140)

– وظيفة حارسة أمن (بنات) في مدينة تبوك (عدد 15)

– وظيفة بمسمى حارس مدرسة ومحرمه (قرية بجدة) للبنات (عدد 1)

فيما اشترطت على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن شهادة الثانوية العامة.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلين في برنامج (ساعد).

– أن لا يكون للمتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

– إجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة.

– إجتياز الكشف الطبي بعد المقابلة الشخصية.

– أن يكون عمر المتقدم للوظيفة مابين 30 إلى 50 سنة.

– ألا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو تأمينات إجتماعية.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ اعتباراً من الأحد القادم الموافق 1438/8/18هـ عن طريق موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وسيتم طلب الوثائق الأصلية للمطابقة بعد عمليات الفرز النهائية للمتقدمين.