156 وظيفة شاغرة في إدارة تعليم منطقة تبوك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن توفر (156) وظيفة شاغرة بمسمى (حراس وحارسات مدارس) على النحو التالي:
– وظيفة بمسمى حارس مدرسة بنات ومحرمه (عدد 140)
– وظيفة حارسة أمن (بنات) في مدينة تبوك (عدد 15)
– وظيفة بمسمى حارس مدرسة ومحرمه (قرية بجدة) للبنات (عدد 1)
فيما اشترطت على المتقدم:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن شهادة الثانوية العامة.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلين في برنامج (ساعد).
– أن لا يكون للمتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
– إجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة.
– إجتياز الكشف الطبي بعد المقابلة الشخصية.
– أن يكون عمر المتقدم للوظيفة مابين 30 إلى 50 سنة.
– ألا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو تأمينات إجتماعية.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ اعتباراً من الأحد القادم الموافق 1438/8/18هـ عن طريق موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وسيتم طلب الوثائق الأصلية للمطابقة بعد عمليات الفرز النهائية للمتقدمين.
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