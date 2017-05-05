 57 % من الإيرادات غير النفطية مصدرها “صندوق الاستثمارات” و”ساما” و43 % ضرائب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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57 % من الإيرادات غير النفطية مصدرها “صندوق الاستثمارات” و”ساما” و43 % ضرائب

57 % من الإيرادات غير النفطية مصدرها “صندوق الاستثمارات” و”ساما” و43 % ضرائب
المناطق - الرياض

ارتفعت الإيرادات غير النفطية للسعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 1 في المائة، وقيمة 401 مليون ريال، لتبلغ 32.1 مليار ريال، مقابل 31.7 مليار ريال في الربع الأول 2016.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، جاء الارتفاع في الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس نتيجة لارتفاع عوائد الرسوم الجمركية بنسبة 27 في المائة بما قيمته نحو مليار ريال، لتبلغ 4.5 مليار ريال في الربع الأول 2017، مقابل 3.6 مليار ريال في نفس الفترة من 2016.

وبحسب التحليل، شكلت الإيرادات غير النفطية 22 في المائة من مجموع إيرادات الدولة، مقابل 78 في المائة للإيرادات النفطية بقيمة 112 مليار ريال في الربع الأول 2017.

وتوزعت الإيرادات غير النفطية لقسمين رئيسيين، الأول “الضرائب” وبلغت نسبتها 43 في المائة من الإجمالي، بقيمة 13.8 مليار ريال، إضافة إلى العوائد المحققة من صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ونسبتها 57 في المائة من الإيرادات غير النفطية، بقيمة 18.3 مليار ريال.

بينما أسهمت المؤسستان “صندوق الاستثمارات” و”مؤسسة النقد” بنحو 13 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة “نفطية وغير نفطية”، البالغة نحو 144.1 مليار ريال.

تأتي الحصة المرتفعة للمؤسستين في الإيرادات غير النفطية، على الرغم من تراجع عوائدهما بنسبة 8 في المائة “1.5 مليار ريال” خلال الربع الأول 2017، حيث كانت 19.8 مليار ريال في الربع الأول 2016.

 

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