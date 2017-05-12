35 مليار دولار صفقات عسكرية أميركية متوقعة مع دول الخليج

توقعت مصادر أن تعقد واشنطن صفقات أسلحة ضخمة مع دول الخليج، قد تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار، والتأكيد على أن التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار على رأس أولويات واشنطن، وذلك في القمة المقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض في 23 أيار/مايو الجاري.

وبحسب الصحيفة، قالت المصادر المشاركة في الإعداد لزيارة ترامب إلى الرياض، إن الرئيس الأميركي ينوي عرض عقد صفقات تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار مع السعودية، وأخرى تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار مع الكويت وقطر والإمارات، مؤكدة أنه “يسعى إلى بيع ما قيمته 30 مليار دولار من الأسلحة الأميركية لحلفاء الولايات المتحدة في مجلس التعاون الخليجي”.

وتتضمن مبيعات الأسلحة إلى السعودية، موافقة ترامب على الإفراج عن أسلحة كانت توصلت الرياض لاتفاقية مع واشنطن لتسلمها في العام 2015، قبل أن تعمد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى عرقلة التسليم بحجج متعددة، فيما يؤكد العارفون أن حرب اليمن هي التي دفعت أوباما إلى عرقلة الصفقة، وفقاً للـ”الراي”.

ومن الأسلحة المتوقع بيعها للسعودية نذكر بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي “ثاد”، منظومة برامج كمبيوتر (سي2بي.إم.سي) للقيادة والسيطرة، عربات قتالية تصنعها شركة بي.أيه.إي سيستمز تشمل عربات قتالية من طراز برادلي وعربات مدفعية من طراز إم 109، وسفن حربية متعددة المهام.

وفي شأن مواجهة إيران و«داعش»، أوضحت المصادر أن ترامب سيشرح للزعماء الخليجيين “التغيير الكبير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خصوصاً لناحية اعتبار إيران جزءاً من مشكلات المنطقة، ولا يمكنها أن تكون جزءاً من الحلول»، وأن «التصدي لإيران والميليشيات الموالية لها في عموم المنطقة هي في طليعة أولويات واشنطن”.

وفي هذا السياق، قالت المصادر إن ترامب سيشرح للزعماء الخليجيين خطة طرد (داعش) من الرقة، وسيطلعهم على تطورات الحرب ضد التنظيم في العراق، خصوصاً على ضوء تعثر الحملة العسكرية العراقية في استعادة كامل مدينة الموصل.