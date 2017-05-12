 الحوثيون يتسلمون أسلحة كيماوية محظورة دوليا من إيران لتوجيهها ضد المواطنين اليمنيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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الحوثيون يتسلمون أسلحة كيماوية محظورة دوليا من إيران لتوجيهها ضد المواطنين اليمنيين

الحوثيون يتسلمون أسلحة كيماوية محظورة دوليا من إيران لتوجيهها ضد المواطنين اليمنيين
المناطق - وكالات

ذكرت مصادر يمنية، أن ميليشيا الحوثي تمكنت من إدخال شحنة خطيرة من الأسلحة تصنف تحت الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا إلى الداخل اليمني، لاستخدامها ضد المواطنين اليمنين، خاصة في الحديدة وتوجيه الإتهام للتحالف العربي باستخدامها بغية إحراجهم أمام المجتمع الدولي.

وأوضحت المصادر، أن الحوثيين استلموا يوم الخميس الماضي من جهات تتبع للحرس الثوري الإيراني، شحنة أسلحة خطيرة للغاية تصنف تحت الأسلحة الكيمائية المحظورة دولياً كانت على متن سفينة تموين تجارية دولية قادمة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وذكرت المصادر، أن ميلشيا الحوثي قامت بإرسال تلك الأسلحة تحت حراسة مشددة بقيادة أحد القياديين الحوثيين العسكريين لمدينة تعز، بغرض استخدامها بهجوم وتوجيه أصابع الاتهام إلى التحالف العربي.

وقالت إن التحركات الحوثية أتت بعد إعلان التحالف العربي والقوات الشرعية اكتمال التجهيزات العسكرية الملائمة لتحرير ميناء الحديدة من قبضتهم.

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