 بدء القبول الموحد للطالبات في 5 جامعات بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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بدء القبول الموحد للطالبات في 5 جامعات بالرياض

بدء القبول الموحد للطالبات في 5 جامعات بالرياض
المناطق - الرياض

أعلنت اللجنة الإشراقية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية وكلية التقنية بمدينة الرياض للعام الجامعي 1438-1439هـ، أن موعد فتح القبول الإلكتروني لجميع التخصصات سيبدأ من 10 حتى 18 شوال المقبل، عبر البوابة الإلكترونية https://rgu-admit.edu.sa .

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن القبول سيتم في: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، كلية التقنية، مبينة أن التقدم للقبول يتطلب تأدية اختباري القدرات والتحصيلي، وموافقة الطالبة على قبول المقعد الذي رشحت له من خلال البوابة حسب الموضح بالجدول الزمني لإجراءات القبول، على أنه سيتم استبعاد من لا توافق على القبول في جميع التخصصات.

وأفادت، أن إعلان المرشحات للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر البوابة الإلكترونية سيكون يوم الخميس 19 شوال، بينما المقابلات الشخصية والاختبارات لمرشحات الكليات الصحية، واختبار موهبة للقبول في كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة ستبدأ من الأحد 22 – 24 شوال.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إعلان نتائج المقبولات للكليات الصحية وباقي الكليات وبدء فترة تأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية يوم الخميس 4 /11 / 1438هـ، وآخر موعد لتأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين 8 /11/ 1438هـ، على أنه سيتم إلغاء قبول من لم تؤكد قبولها الكترونيًا، وسيبدأ العام الجامعي 1438/ 1439هـ يوم الأحد 26 / 12/ 1438هـ.

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