 شاهد.. لحظة الاعتداء على شخص وسرقة كيس ذهب‬ منه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. لحظة الاعتداء على شخص وسرقة كيس ذهب‬ منه

المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو لحظة مهاجمة 3 لصوص لتاجر والاعتداء عليه وسرقة كيس كان يحمله في يده، قيل إن بداخله ذهب، وذلك عقب نزوله من سيارته ودخوله إلى مكان يبدو أنه ورشة ذهب.

وأظهر المقطع الشخص يترجل بعد نزوله من سيارته حاملاً في يده كيس بلاستيك قبل أن يباغته أحد اللصوص ويحاول خطف الكيس من يده.

لكن تمسك الرجل بالكيس جعل اللص يجذبه إلى منتصف الشارع ليظهر لصان آخران ويعاوناه على دفع الشخص أرضاً وسرقة الكيس والهرب في سيارة.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    الثالبي1

    هذه الضاهره انتشرت اخبارها في الاونه الاخيره بكثره واغلبهم مجهولي اقامه وتحديدآ في الرياض . يبغا لهم مداهمات وتنضيف وتعقب المجرمين ومحاسبتهم صح

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