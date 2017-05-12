للجنسين .. وظائف شاغرة بجامعة الإمام

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين (أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم) بدرجة “معيد – محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ”، في عدد من التخصصات.

وبيّنت الجامعة، أنَّ ذلك وفق الشروط التالية:

شروط التقديم على وظائف (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك – أستاذ):

أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تقديره العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير وفي مرحلة الدكتوراه جيد جداً على الأقل، وبمعدل لا يقل عن (3.75 من 5.00) و (2.75 من 4.00) أو (80%).

أن يكون تخصصه في مرحلتي الماجستير والدكتوراه امتداداً لتخصصه في مرحلة البكالوريوس.

الأوراق المطلوب إرفاقها عند التقديم:

صورة مصدقة لشهادة البكالوريوس.

صورة مصدقة لشهادة الماجستير.

صورة مصدقة لشهادة الدكتوراه.

صورة من السجل الأكاديمي لجميع المراحل الثلاث (أو صورة المعادلة لخريجي الجامعات الخارجية).

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

سيرة ذاتية مختصرة.

صورة من أي مؤهل إضافي.

شروط التقديم على وظيفة (محاضر):

أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تقديره العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير جيد جداً على الأقل، وبمعدل لا يقل عن (3.75 من 5.00) و (2.75 من 4.00) أو (80%).

أن يكون تخصصه في مرحلة الماجستير امتداداً لتخصصه في مرحلة البكالوريوس.

الأوراق المطلوب إرفاقها عند التقديم:

صورة مصدقة لشهادة البكالوريوس.

صورة مصدقة لشهادة الماجستير.

صورة من السجل الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير (أو المعادلة لخرجي الجامعات من الخارج).

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

سيرة ذاتية مختصرة.

صورة من أي مؤهل إضافي.

شروط التقديم على وظيفة (معيد):

أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جداً على الأقل، ومعدل لا يقل عن (3.75 من 5.00)، و (2.75 من 4.00)، أو (80%).

الأوراق المطلوب إرفاقها عند التقديم:

صورة مصدقة لشهادة البكالوريوس.

صورة من السجل الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس (أو صورة المعادلة لخرجي الجامعات من الخارج).

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

سيرة ذاتية مختصرة.

صورة من أي مؤهل إضافي.

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2017م.