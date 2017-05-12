 خادم الحرمين الشريفين يدعو الرئيس الأذربيجاني لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يدعو الرئيس الأذربيجاني لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

خادم الحرمين الشريفين يدعو الرئيس الأذربيجاني لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية
واس - جدة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تتضمن دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وسلم الرسالة معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان خلال استقبال فخامته له بالقصر الرئاسي اليوم ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان مساعد بن إبراهيم السليم.

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