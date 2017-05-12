يلقي محاضرة عن “أسئلة القدوة” بمشاركة الشيخ السديس والفريق المحرج.. أمير مكة يدشن الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الاحد

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بعد غداً الأحد الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي والذي يستمر 3 أيام في فندق الانتركونتننتال ويشهد ندوات ومعارض لجهود الجهات الحكومية والخاصة التي قدمتها تحت شعار “كيف نكون قدوة؟ ” ومعرضا تشكيليا.

ويستهل ملتقى مكة الثقافي أول أيام أسبوعه الثقافي في العاشرة من صباح الاحد بمحاضرة يلقيها مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل وفضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين والفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الامن العام ويديرها الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار ولي العهد عن “أسئلة القدوة” وذلك في فندق الانتركونتننتال في جدة.

وأتاحت أمانة الملتقى الفرصة للجميع لحضور هذه الندوة التي تنطلق في العاشرة من صباح الاحد للحديث عن القدوة وكيف نكون قدوة؟ وعلى مدار ساعة كاملة، يفتح بعدها الحوار مع الحضور.

وفي ذات السياق يشهد ملتقى مكة الثقافي والذي يستمر ثلاثة أيام من الاحد وحتى الثلاثاء ندوة في السابعة من مساء الاحد عن نماذج القدوة، يتحدث خلالها الكابين حاتم خيمي عن بناء القدوة في الرياضة ثم يتحدث المهندس اياد نسيم رائد اعمال عن نموذج القدوة في ريادة الاعمال والدكتور عبدالله المغلوث عن بناء نموذج القدوة في الاعلام.

ويواصل الملتقى فعالياته الثقافية والفكرية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء وفق الجدول التالي

(مرفق جدول مفصل بالندوات )

يشار الى ان ملتقى مكة الثقافي الذي انطلق منذ 7 اشهر واطلق 238 مبادرة لـ 64 جهة حكومية وخاصة و 108 مبادرة فردية، اعلن الأسبوع الماضي نتائج جوائزه، واطلق قافلته، ويواصل ختام اعماله بالأسبوع الثقافي الحالي والحفل الختامي الذي يقام الأربعاء الحالي.

جدول الندوات – 7