 يلقي محاضرة عن “أسئلة القدوة” بمشاركة الشيخ السديس والفريق المحرج.. أمير مكة يدشن الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الاحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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يلقي محاضرة عن “أسئلة القدوة” بمشاركة الشيخ السديس والفريق المحرج.. أمير مكة يدشن الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الاحد مصرع شخصين إثر سقوط مركبتهما بمنحدر بطريق فيفاء الأمير سلطان بن سلمان: المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين تشهد نقلة غير مسبوقة في قطاع السياحة والتراث الوطني خادم الحرمين الشريفين يدعو الرئيس الأذربيجاني لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية “العمل والتنمية الاجتماعية”: 661 زيارة تفتيشية لمكاتب استقدام تكشف عن إغلاق 14 مكتبا بشكل نهائي و40 مؤقتا خطبة الجمعة من المسجد النبوي والتي ألقاها الشيخ صلاح بن محمد البدير خطبة الجمعة من المسجد الحرام والتي ألقاها الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط وزير المالية: الأمر الملكي لا يشمل العلاوات السنوية كلية الباحة الأهلية تحدد الأحد المقبل بداية الاختبارات شاهد.. لحظة الاعتداء على شخص وسرقة كيس ذهب‬ منه تكريم دولي للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لجهودها في العمل الإغاثي والإنساني أمانة تبوك تفتتح جسر تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الملك عبدالله

يلقي محاضرة عن “أسئلة القدوة” بمشاركة الشيخ السديس والفريق المحرج.. أمير مكة يدشن الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الاحد

يلقي محاضرة عن “أسئلة القدوة” بمشاركة الشيخ السديس والفريق المحرج.. أمير مكة يدشن الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الاحد
المناطق - مكة

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بعد غداً الأحد الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي والذي يستمر 3 أيام في فندق الانتركونتننتال ويشهد ندوات ومعارض لجهود الجهات الحكومية والخاصة التي قدمتها تحت شعار “كيف نكون قدوة؟ ” ومعرضا تشكيليا.

ويستهل ملتقى مكة الثقافي أول أيام أسبوعه الثقافي في العاشرة من صباح الاحد بمحاضرة يلقيها مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل وفضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين والفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الامن العام ويديرها الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار ولي العهد عن “أسئلة القدوة” وذلك في فندق الانتركونتننتال في جدة.

وأتاحت أمانة الملتقى الفرصة للجميع لحضور هذه الندوة التي تنطلق في العاشرة من صباح الاحد للحديث عن القدوة وكيف نكون قدوة؟ وعلى مدار ساعة كاملة، يفتح بعدها الحوار مع الحضور.

وفي ذات السياق يشهد ملتقى مكة الثقافي والذي يستمر ثلاثة أيام من الاحد وحتى الثلاثاء ندوة في السابعة من مساء الاحد عن نماذج القدوة، يتحدث خلالها الكابين حاتم خيمي عن بناء القدوة في الرياضة ثم يتحدث المهندس اياد نسيم رائد اعمال عن نموذج القدوة في ريادة الاعمال والدكتور عبدالله المغلوث عن بناء نموذج القدوة في الاعلام.

ويواصل الملتقى فعالياته الثقافية والفكرية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء وفق الجدول التالي

(مرفق جدول مفصل بالندوات )

يشار الى ان ملتقى مكة الثقافي الذي انطلق منذ 7 اشهر واطلق 238 مبادرة لـ 64 جهة حكومية وخاصة و 108 مبادرة فردية، اعلن الأسبوع الماضي نتائج جوائزه، واطلق قافلته، ويواصل ختام اعماله بالأسبوع الثقافي الحالي والحفل الختامي الذي يقام الأربعاء الحالي.

جدول الندوات – 7

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