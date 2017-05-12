خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لرئيس جمهورية اندونيسيا لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الرسالة ، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد خلال استقبال فخامته له اليوم بالعاصمة الاندونيسية .

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – إلى الرئيس الاندونيسي، وتطلعهم إلى تطوير العلاقات السعودية الاندونيسية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين .

وقد طلب فخامته نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وشُكره على دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، معرباً عن تطلعه بأن تسهم القمة في خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتعاليمه السمحة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي .