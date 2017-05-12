الفيصل يكرم الشهري لفوزة بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الهندسة والميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة isweeep

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اليوم الجمعة الطالب فارس الشهري الذي فاز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الهندسة والميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة isweeep .

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة ، الطالب الشهري بما حققه من انجاز متمنيا له التوفيق والنجاح.

وأقيمت المسابقة في مدينة هيوستن الأمريكية في الفترة من 3-8 مايو وكان المشروع البحثي الذي تقدم به الطالب يتعلق بتطوير أداة ميكاترونية (روبوتية) لتحديد وفصل الخلايا الحية بإشراف الدكتور أيسر شفيق العمري من مدارس دار الفكر والدكتور جاكوب من معهد ماسوتيتوس للعلوم والتقنية.

حضر التكريم مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي.