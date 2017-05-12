القحطاني يرعى حفل دار التوجيه الاجتماعي  ويجتمع مع  قيادات العمل والتنمية بالطائف

رعى مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني مساء البارحه الحفل الختامي للبرامج والانشطة بدار التوجيه الاجتماعي بمحافظة الطائف وقداطلع على اعمال وانجازات الابناء بالدار لعام ١٤٣٨

واشتمل الحفل على عدة فقرات مسرحيه واجتماعيه ..

وتحدث الاستاذ عبدالرحمن مؤمنه مدير الدار بكلمه اوضح من خلالها مراحل إنشاء الدار والهادف السامي والخدمات التي يقدمها لأبنائنا وقد شكر الدكتور محمد على رعايته وحضورة وفرحه الجميع بهاذا التواصل والاهتمام لهم

كما تحدث د محمد القحطاني وفدم الشكر والامتنان لمنسوبي الدار على ماقدموه خلال هذا العام من اعمال مميزة وأنشطه راجيا منهم الحرص والمثابره على العمل في تحقيق الرؤيه للتحول من الرعويه الى التنمويه..

وقال بان توجهات معالي الوزير لنا جميعاً بالاهتمام بالعمل الميداني وتلمس ورصد كافه الإحتياجات والعمل على حلها وما وجدته بهاذة المناسبه لشيء يفرح …

وبعد الانتهاء من الحفل الذي تم توزيع الهدايا والدروع للمميزين احتضنت خيمه دار التوجيه الاجتماعي لقاء القحطاني مع قيادات العمل والتنميه بالطائف وحثهم على بذل المزيد من الجهد العملاء وتقديم كافه الخدمات لهم والاهتمام بالعمل الميداني

والذي من خلاله يكتشف معظم القصور والعمل على حلها

كنّا تم مناقشه عدداً من الاعمال والاقتراحات لتطوير العمل