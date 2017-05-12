 بعد انتشار مقطع لطلاب ابتدائية يمزقون الكتب الدراسية .. وزير التعليم يعفي قائد المدرسة ويوجه بالتحقيق في أسباب ضعف الإشراف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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بعد انتشار مقطع لطلاب ابتدائية يمزقون الكتب الدراسية .. وزير التعليم يعفي قائد المدرسة ويوجه بالتحقيق في أسباب ضعف الإشراف

المناطق - متابعات

وجه وزير التعليم أحمد العيسى بإعفاء مدير المدرسة بتبوك والتي ظهر طلاب يقومون بتمزيق كتبهم المدرسية بأحد الشوارع وكذلك واستكمال التحقيق في ضعف مهام الاشراف والمتابعة مع المسؤولين والمشرفين بالمدرسة

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم : بعد إطلاع وزير التعليم على مقطع فيديو يقوم فيه عدد من الطلاب بتمزيق كتبهم المدرسية بمدينة تبوك فقد وجه وزير التعليم باعفاء مدير المدرسة التي شهدت الواقعة فوراً من منصبه واستكمال التحقيق في ضعف مهام الاشراف والمتابعة مع المسؤولين والمشرفين بالمدرسة، وتشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة لدراسة سلوكيات تمزيق الطلاب للكتب المدرسية عند الاختبارات .

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