المناظرة الانتخابية الإيرانية الأخيرة والحاسمة تنطلق بالتركيز على ملف الاقتصاد

بدأت قبل ساعتين تقريبا المناظرة الانتخابية الثالثة والأخيرة للانتخابات الرئاسية في إيران، بمشاركة المرشحين الستة وستتركز هذه المناظرة على الملف الاقتصادي، حيث من المقرر أن يقدم كل ناخب رؤيته وبرامجه للنهوض بالوضع الاقتصادي المتدهور، كما يتوقع أن يقدم الرئيس الحالي حسن روحاني تقريرا حول انجازات وأداء حكومته في ولايته الأولى.

وتستمد المناظرة الأخيرة أهميتها بإقناع الناخب، الذي أرهقه الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار والمساكن وتفشى البطالة ببرامج المرشحين، وأيضا تمكن عبرها المرشح من جذب الأصوات الرمادية، فكما جرت العادة في إيران تعتبر المناظرات التليفزيونية العامل الأكبر لتشكيل الرأي العام وتوجيه الناخب.

وبحسب تقارير إيرانية ينتظر الملايين المناظرة الأخيرة للتعرف على آليات والحلول التي سيقدمها الناخبون لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الايرانى.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية “6” مرشحين هم الرئيس الحالي حسن روحاني، المحسوب تيار الإصلاحيين، ونائبه إسحاق جهانجيرى، والوزير الأسبق مصطفى هاشمى طبا، وثلاثة من المحسوبين التيار الأصولي وهم رجل الدين المقرب من خامنئى، إبراهيم رئيسى، وعمدة العاصمة طهران، محمد باقر قاليباف، ووزير الثقافة الأسبق، مصطفى مير سليم.

ومع قرب الانتخابات المقرر عقدها الجمعة المقبل الموفق “19 مايو” يشتعل حدة التراشق بين المرشحين الإيرانيين لإرضاء الناخبين وكسب أصواتهم من خلال انتخابات يبعد عنها طابع النزاهة .

وعشية المناظرة قال عمدة طهران، محمد باقر قاليباف: “غدا سأكشف أمام الملأ عن قائمة أموالى وأملاكي وسنرى إلى أي مدى سيتضررون يقصد الاصلاحيين “روحانى” و”جانكيري” مستعد لاستبدال كل أملاكي وأملاك عائلتى فقط بنصف منزل الرئيس روحانى!”، مشيرا إلى أن الأخير يرفض الكشف عن أمواله وأملاكه للرأي العام”.

فيما رد الرئيس الايرانى روحانى وهاجم قاليباف، قائلا إن هناك “600” ألف وحدة سكنية “فارغة” في طهران وحدها وهذا دليل على الإدارة الضعيفة للعاصمة.. كما اتهمه بشكل مبطن بمنح أراضى الدولة لافراد مقابل الحصول على شهادات جامعة.

ويحظى روحانى بدعم الجبهة الاصلاحية ، والزعيم الإصلاحى خاتمى، الذى بدوره دعا الايرانيين للتصويت لصالحه لضمان عدم عودة العقوبات والعزلة الدولية على طهران.

فيما يحظى المرشح رئيسى بدعم المرشد خامنئى والحرس الثورى الذى سخر منصات إعلامه لتلميعه والهجوم على المرشحين الإصلاحيين.