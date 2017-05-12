شهامة شابين تنقذ حياة أطفال من حريق بالجوف

استطاع الشابان أمجد ومحمد أبناء سلطان المظهور من إنقاذ عائلة جيرانهم في وقت متأخر من ليلة الجمعة وذلك عندما سمعا بكاء

وأصوات صادرة عن منزل الجيران الساعة الثانية بعد منتصف الليل فتوجها فوراً لمصدر الصوت

ووجدا النار تشتعل في منزل الجيران فهبوا لمصدر الصوت وتبين وجود أطفال محاصرين في إحدى الغرف فاقتحموا المنزل وسط الدخان الكثيف وحملوا الأطفال وأخرجوهم للشارع وفِي

هذه الأثناء سقط الشاب أمجد مغمياً عليه بسبب تعرضه للدخان الكثيف بينما تحامل أخوه محمد على نفسه وأوقف سيارة مارة

بالطريق ليتم اسعاف الأطفال والشابين ، وقد قرر الطبيب ادخال الشابين للمستشفى حتى يتماثلا للشفاء وقد غادرا ظهر اليوم مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا .

وأشادة مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف بدور الشابين البطولي على لسان متحدثها المقدم معيش بن نمر الرويلي الذي أوضح أن ما قاما به الشابين عمل يستحق الشكر والثناء، حيث أجرى مدير الدفاع المدني بالمنطقة اتصالاً هاتفياً بهما قدم من خلاله شكره على هذا العمل .

وقد أبدى من تواجدوا وباشروا الحريق شكرهما على ما قاما به من عمل إنساني وشهم لإنقاذ من كانوا في المنزل.