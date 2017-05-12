 فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية النيجر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية النيجر

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية النيجر
واس - نيامي

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية النيجر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، و ممثلي وزارة المالية بالمملكة ومعالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية سلامتو قوقا ومستشار الشؤون الدينية لدولة رئيس الوزراء الشيخ بوريما عبده.
ووقّع الجانب النيجري مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة نيامي.
وأوضح السفير العلي في كلمة له أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة هذه الهدية من التمور للشعب النيجري، مؤكداً متانة العلاقات التي تربط البلدين .
من جهتها عبرت معالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية باسمها واسم حكومة النيجر عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية التي وصفتها بالسخية والمهمة لاسيما وأنها تأتي قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة ، داعيةً الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وحكومته خير الجزاء.
تأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

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