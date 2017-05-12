” وئام ” تطلق وسم #أحلى_نصيحة_زواج

شهدت حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية وئام للتنمية الأسرية تفاعلاً ملحوظاً بعد إطلاق الجمعية وسم #أحلى_نصيحة_زواج

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن خضير الخضير أن إطلاق الوسم يأتي إنطلاقاً من دور الجمعية من الناحية الأسرية والحرص على استمراريتها على أكمل وجه ، مضيفاً أن قلة الوعي لدى البعض يجعلهم يدلون بنصائح للمقبلين على الزواج قد تؤدي إلى إنهيار الاسرة دون قصد منهم ، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق وسم #أحلى_نصيحة_زواج لاستقبال افضل النصائح وهو ماتم بحمد الله منذ إطلاق الوسم .

من جهة أخرى بلغ عدد المستفيدين من برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج 6280 شاب وفتاة تم تأهيلهم وتحقيق نسبة الاستقرار بينهم 96% ، ويعنى البرنامج بالزوج والزوجة وتأهيلهم تأهيلاً صحيحاً يحقق لهما بإذن الله استقراراً أسرياً بعيداً عن الخلافات ويقيهم من الوقوع في الطلاق ، في حين أقامت الجمعية 25 ملتقى وفعالية عن الحياة الزوجية والأسرية ، ومن أبرزها الملتقى السابع لجمعيات الزواج لعام 1436هـ ، وملتقى الخطابين والخطابات ، وملتقى مأذوني الأنكحة ، وملتقى التوفيق بين راغبي الزواج على مستوى المملكة .