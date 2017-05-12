 ” وئام ” تطلق وسم #أحلى_نصيحة_زواج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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” وئام ” تطلق وسم #أحلى_نصيحة_زواج

” وئام ” تطلق وسم #أحلى_نصيحة_زواج
المناطق - الدمام - منال الدوسري
شهدت حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية وئام للتنمية الأسرية تفاعلاً ملحوظاً بعد إطلاق الجمعية وسم #أحلى_نصيحة_زواج
وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن خضير الخضير أن إطلاق الوسم يأتي إنطلاقاً من دور الجمعية من الناحية الأسرية والحرص على استمراريتها على أكمل وجه ، مضيفاً أن قلة الوعي لدى البعض يجعلهم يدلون بنصائح للمقبلين على الزواج قد تؤدي إلى إنهيار الاسرة دون قصد منهم ، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق وسم #أحلى_نصيحة_زواج لاستقبال افضل النصائح وهو ماتم بحمد الله منذ إطلاق الوسم .
من جهة أخرى بلغ عدد المستفيدين من برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج 6280 شاب وفتاة تم تأهيلهم وتحقيق نسبة الاستقرار بينهم 96% ، ويعنى البرنامج بالزوج والزوجة وتأهيلهم تأهيلاً صحيحاً يحقق لهما بإذن الله استقراراً أسرياً بعيداً عن الخلافات ويقيهم من الوقوع في الطلاق ، في حين أقامت الجمعية 25 ملتقى وفعالية عن الحياة الزوجية والأسرية ، ومن أبرزها الملتقى السابع لجمعيات الزواج لعام 1436هـ ، وملتقى الخطابين والخطابات ، وملتقى مأذوني الأنكحة ، وملتقى التوفيق بين راغبي الزواج على مستوى المملكة .

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