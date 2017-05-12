محافظ الجبيل يكرّم أصحاب الإنجازات والإعلاميين وفريق عمل ميدان فروسية الجبيل

عقد يوم الخميس بمدينة الجبيل الصناعية الاجتماع الدوري لمجلس إدارة فروسية الجبيل وذلك برئاسة أ. عبدالله بن ناصر العسكر – محافظ الجبيل ورئيس مجلس فروسية الجبيل بحضور أعضاء المجلس. حيث اطلع المجلس على التقرير الختامي لموسم ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م بكافة تفاصيله الفنية والطبية والمالية والإعلامية.

وقد افتتح رئيس المجلس الإجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه وباسم كافة الرياضيين في المحافظة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله على دعمه الكبير لرياضة الفروسية في كافة ميادين المملكة عامة ومنها ميدان فروسية الجبيل، ومثمنين أيضا الدعم والاهتمام الكبيرين الذي تجده رياضة الفروسية في المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله، ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – نائب أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله، مقدّرين دعمهم وتوجيهاتهم الكريمة على استحداث المنافسات الرياضية التي تليق برياضة الفروسية في المنطقة الشرقية.

كما ثمن المجلس أيضا دعم كافة الداعمين لميدان فروسية الجبيل خلال الموسم الماضي وعلى رأسهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع مثمنا لصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود توجيهه بتقديم كافة الجهود والتسهيلات لدعم ميدان فروسية الجبيل، وأيضا لداعمي سباقات ومنافسات الميدان وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير يحفظه الله، ومؤسسة الوليد للإنسانية والعديد من الجهات والشركات الداعمة في المحافظة.

وقد تناول المجلس خلال جلسات الاجتماع استعراض التقرير الختامي عن الموسم المنصرم ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م، ومراجعة الآليات بما يتوافق مع خطط التطوير لعمل الميدان بالتوازي مع الأحداث الرياضية المهمة في رياضة الفروسية في المنطقة.

وفي ختام الإجتماع، قام سعادة المحافظ بتكريم أصحاب الإنجازات والأداء المتميز خلال هذا الموسم، ومنهم المالك محمد القحطاني – مالك الجواد سكود والحاصل على كأس المؤسس خلال هذا العام، والمالك خالد الدوسري – مالك الجواد (المفتي) والفائز في نهائيات كأس عز الخيل، كما كرّم الحاصلين على جائزة أفضل مدرّب وأفضل إسطبل وأفضل الخيّالة في الميدان لهذا الموسم.

كما قام سعادة رئيس المجلس بتكريم الإعلاميين الذين ساهموا بتغطية أحداث الموسم من خلال العديد من الصحف الورقية والإلكترونية، كما كرّم أيضا كافة أعضاء فريق العمل من الإداريين الذين ساهموا في تحقيق أهداف المجلس للموسم الماضي.

وفي ختام التكريم، قام أ. راشد بن غانم القحطاني – مدير عام ميدان فروسية الجبيل بتقديم هدية تذكارية إلى سعادة رئيس مجلس فروسية الجبيل على توجيهاته ومتابعته لأعمال الفريق التي تكللت بالنجاح خلال الموسم الماضي ولله الحمد.

وفي الختام، قال الأستاذ عبدالله العسكر في تصريح بهذه المناسبة: كان هذا الموسم استثنائيا بعمل وتعاون الجميع للإرتقاء برياضة الفروسية في المحافظة، مقدما شكر وثناء وتقدير مجلس فروسية الجبيل لكافة الجهات والشركاء والداعمين من القطاع الخاص على إسهاماتهم المتواصلة والكبيرة بنجاح هذا الموسم، متمنيا أن يستمر ميدان فروسية الجبيل في تحقيق المزيد من التميز والإنجازات؛ وصولا إلى أن يكون على رأس الميادين المتميزة في المملكة بإذن الله