المستشار النفسي السنوسي : فلنجرب ان نجعل بيوتنا ايام الامتحانات اعياداً !

قال استشاري الطب النفسي الدكتور رشاد السنوسي في رسالة وجهها بمناسبة الاختبارات المدرسية بأنه ها نحن نصل الى محطات الحصاد هذه الأيام ، يجني الطلاب ثمار جهدهم واجتهادهم، وينتظر الآباء والامهات نتائج زرعهم وغراسهم وما هيؤوه طوال العام لفلذات أكبادهم، لكن هناك ملاحظة باتت تتزايد خاصة لدى الأبناء والأسر ذوي الحرص على العلم وذوي الطموح لمعالي الأمور ، هذه الملاحظة هي أن تتحول اجواء البيوت الى تهديدو توتر وصراع وضيق وشعور بالضغط وفقدان الراحة والامان ، كل ذلك كرد فعل نفسي للاسرة بكاملها او بعضها نتيجة ما يخشاه الجميع من الفشل او الاحباط او ضياع الاحلام عندما تظهر الدرجات والنتائج في آخر الامر على غير ما تمنى الأبناء ووالديهم ، وبالذات لمن هم على مشارف الانتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى او الى جامعات ومعاهد المستقبل التي طالما حلمت بها الأسرة كلهامنذ سنين .

لذا لم لا تشاركنا فكرة وتجربة جديدة تغير هذا الواقع في بيوتنا وتشرح نفوسنا.

ابني الطالب: جدد غرفة نومك ومكان مذاكرتك واجعلها مكانا جميلا يشرح نفسك للمذاكرة ولا باس أن يقوم رب الأسرة او ربة البيت ببعض التجديد في المنزل اما بشراء بعض الإضافات الجميلة او مجرد تعديل اثاث غرف مذاكرة الأولاد بحيث يكون بصورة مختلفة وجميلة.

فالمنزل المتجدد والغرفة التي تغير ديكوها والمكتب الذي أضفت له بعض اللمسات هذا كله يجدد النفوس ويشرح الخواطر ويجلب إيحاءات إيجابية من العقل الباطن إلى العقل الواعي فيتغير المزاج السلبي الذي ربما تسلل الى عقولكم أيها الاولاد وايتها البنات جراء شعوركم بالضغط الدراسي في فترة ما قبل الامتحان

مالذي سيحدث اذا غيرت ذلك ؟.

حسنا حينئذ ستقع عيون الأبناء على كل ما يسعد وبهج ، المنظر الجميل الموقع الجديد للمكتب تلك اللوحات الجدارية للطبيعة والماء والمناظر الساحرة وإذا أردت الانطلاق الى مزيد من الجمال والاسترخاء فعلق لافتات تحوي عبارات ايجابية في مدخل غرفة النوم وعلى الجدار امام قبلة السرير وفِي مكان المذاكرة وأرجاء البيت الاخرى.

اكتب أيها الابن هذه الجمل بكل اناقة وبالألوان التي تحبها :

أحب العلم والتعلم

النجاح أكيد باْذن الله

الامتحانات فترة ثم تنتهي

سيكون الله في عوني

انا قادر على اجتياز كل المواد

تاريخي الدراسي يشهد لي بالتفوق

…… الخ

اما انت أيها الأب:

فإهد لابنك عطرا جميلا قبيل الامتحانات

زين أيها الأب بيتك ببعض الزهور

ذات الروائح الزكية في مداخل المنزل وبعض غرفه ، عطر بالبخور اماكن دراسة الأولاد

وزعها تفوح عطرا يبهج النفس ويغسل كدرها

وكل ذلك بدون مبالغة في التكاليف

ماالخلاصة ؟

الخلاصة ان نجعل منازلنا كأنها تنتظر عيدا حقيقيا من أعياد السنة ليس بعيد الفطر ولا الأضحى ولكنه عيد التهيؤ لامتحانات الأولاد والبنات وقد يستمر عيدا اذا جاءت النتائج كما كنّا نتمنى ونحلم.

يا اخوة:

هذه الإجواء تشعر الجميع ببهجة وبفرحة وبمتعة تجعل العقل ينتقل ليبحث عن روابط الذكريات والاحاديث الداخلية الذاتية الإيجابية المشجعة للانطلاق والطاردة للملل وللمزاج السيء الذي يقع فيه بعض الطلاب او يقع فيه البيت باكمله احيانا خوفا وتوترا وقلقا.

إذن:

فلنجعل اجواء بيوتنا تبعث الهناء لا الشقاء وتجلب الخواطر الغناء ولنجعلها جاذبة لا طاردة تبعث الامل وتحث على الجد والعمل وتطرد الضيق والكدر والملل

دعونا نجرب !