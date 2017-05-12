نائب أمير الرياض وسماحة المفتي والأمراء يتقدمون الصلاة على الفقيد تركي بن ربيعان

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة الجمعة اليوم صلاة الميت على تركي بن عمر بن ربيعان – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز .

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد وهم ( الشيخ عبدالله ، ونايف ، ومحمد ، وذعار ، ومناحي ) أبناء عمر بن ربيعان – رحمه الله – وأبناء الفقيد وعدد من المسؤولين وجمعاً من المواطنين