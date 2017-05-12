 دعوي المزاحمية يطلق مشروع وقف علمني الإسلام  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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دعوي المزاحمية يطلق مشروع وقف علمني الإسلام 

دعوي المزاحمية يطلق مشروع وقف علمني الإسلام 
المناطق ـ الرياض
أطلق مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المزاحمية مشروع وقف ( علمني الإسلام ) بحي نوارة والذي يتكون من ثلاثة طوابق ومحال تجارية وشقق سكنية ، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ،
ومن المقرر أن يخصص وقف علمني الإسلام لخدمة مشاريع دعوية من الأجر الذي لا ينقطع ومنها دعوة غير المسلمين للإسلام والبرامج الخاصة بهم ونشر السنة النبوية ونبذ البدعة وإفطار الصائمين وطباعة الكتب والمطويات بمختلف اللغات والمحاضرات.
يشار إلى أن هاتف التبرعات المخصص للتواصل مع المشروع هو: 0534613111 والحساب المخصص للمشروع في بنك الراجحي هو:   SA 6080000219608010037494 .

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