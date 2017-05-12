” البركاتي ” يفتتح المعرض الختامي لبرنامج رفق ويكرم الطلاب الفائزين

افتتح مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي المعرض الختامي للبرنامج الوزاري لخفض العنف في المدارس ( رفق ) للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، والذي أقامه قسم التوجيه والإرشاد (بنين) بمشاركة مجموعة من مدارس المحافظة بمقر مدرسة الحسن بن علي الابتدائية بالليث .
و فور وصول ( البركاتي ) قام بافتتاح المعرض وتجول ومرافقوه في أركانه والتي اشتملت على الكثير من منتجات المشروع في المدارس تنوعت ما بين اللوحات المعبرة و رسومات الطلاب و أعمال الفيديو .
وأشاد ( البركاتي ) في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بدور قسم التوجيه والإرشاد والمدارس والمرشدين الطلابيين والطلاب في تفعيل برنامج رفق داخل المدارس ، بهدف بناء الشخصية المتزنة السوية المتكاملة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن ، والحد من مشكلة العنف في المدارس وتوضيح الطرق الملائمة الوقائية والعلاجية على كافة المستويات ليتمكن العاملون بالمدرسة والطلبة وأولياء أمورهم من تطبيقها بما يسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة ، و التأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو ، و تبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة ، و إكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف سواء داخل المدارس أو خارجها.
وفي ختام كلمته أشاد ” البركاتي ” بمدرسة الحسن بن علي الابتدائية والتي قامت بتنظيم واستضافة البرنامج .
وفي ختام الحفل كرم مدير التعليم ومدير التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي ، الطلاب الفائزين في مسابقة رفق على مستوى الإدارة و هم كالتالي :
أولا : أفضل مجسم :
١- على بلقاسم الغبيشي – الحسن بن علي
٢- عماد عادل الزهراني – السعودية
٣-مازن مهدلي المسعري – الحسن بن علي
٤- عاهد حسين الحرقاني – السعودية
٥- عزام محمد الطيار – السعودية
ثانيا : أفضل رسمة :
١- عادل حامد اليزيدي – الملك فهد
٢- عبد الكريم العيافي – الفيصل
٣- يوسف محمد الغشيان – الملك فهد
٤ – يوسف الحسن النعيري- الفرقان
٥ مالك عبد الله المالكي – السعودية
ثالثا : البحوث والنشرات
١- إبراهيم حبشي المنديلي -‘الفيصل
٢- محمد راجح المهداوي – الفيصل
٣ – عمر سرحان العفلقي – الفيصل
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