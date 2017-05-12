” البركاتي ” يفتتح المعرض الختامي لبرنامج رفق ويكرم الطلاب الفائزين

افتتح مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي المعرض الختامي للبرنامج الوزاري لخفض العنف في المدارس ( رفق ) للعام الدراسي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ ، والذي أقامه قسم التوجيه والإرشاد (بنين) بمشاركة مجموعة من مدارس المحافظة بمقر مدرسة الحسن بن علي الابتدائية بالليث .

و فور وصول ( البركاتي ) قام بافتتاح المعرض وتجول ومرافقوه في أركانه والتي اشتملت على الكثير من منتجات المشروع في المدارس تنوعت ما بين اللوحات المعبرة و رسومات الطلاب و أعمال الفيديو .

وأشاد ( البركاتي ) في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بدور قسم التوجيه والإرشاد والمدارس والمرشدين الطلابيين والطلاب في تفعيل برنامج رفق داخل المدارس ، بهدف بناء الشخصية المتزنة السوية المتكاملة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن ، والحد من مشكلة العنف في المدارس وتوضيح الطرق الملائمة الوقائية والعلاجية على كافة المستويات ليتمكن العاملون بالمدرسة والطلبة وأولياء أمورهم من تطبيقها بما يسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة ، و التأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو ، و تبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة ، و إكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف سواء داخل المدارس أو خارجها.

وفي ختام كلمته أشاد ” البركاتي ” بمدرسة الحسن بن علي الابتدائية والتي قامت بتنظيم واستضافة البرنامج .

وفي ختام الحفل كرم مدير التعليم ومدير التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي ، الطلاب الفائزين في مسابقة رفق على مستوى الإدارة و هم كالتالي :

أولا : أفضل مجسم :

١- على بلقاسم الغبيشي – الحسن بن علي

٢- عماد عادل الزهراني – السعودية

٣-مازن مهدلي المسعري – الحسن بن علي

٤- عاهد حسين الحرقاني – السعودية

٥- عزام محمد الطيار – السعودية

ثانيا : أفضل رسمة :

١- عادل حامد اليزيدي – الملك فهد

٢- عبد الكريم العيافي – الفيصل

٣- يوسف محمد الغشيان – الملك فهد

٤ – يوسف الحسن النعيري- الفرقان

٥ مالك عبد الله المالكي – السعودية

ثالثا : البحوث والنشرات

١- إبراهيم حبشي المنديلي -‘الفيصل

٢- محمد راجح المهداوي – الفيصل

٣ – عمر سرحان العفلقي – الفيصل