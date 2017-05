مايكروسوفت تعلن عن التحديث الكبير لنظام ويندوز 10 باسم Fall Creators Update

أعلنت شركة مايكروسوفت أمس الخميس خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المطورين السنوي Build 2017 عزمها إطلاق التحديث الكبير القادم لنظام التشغيل ويندوز 10 في وقت لاحق من العام الحالي، والذي سوف يأتي بعدد من المزايا الجديدة.

ويُتوقع أن تُطلق عملاقة البرمجيات الأمريكية التحديث القادم الذي يحمل اسم “تحديث المبدعين الخريفي” Fall Creators Update أواخر شهر أيلول/سبتمبر القادم، ويُنتظر أن تبدأ الشركة قريبًا إطلاق نسخ تجريبية منه لمشتركي برنامجها التجريبي “ويندوز إنسايدر” Windows Insider.

ومنذ أن أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 10 يوم 29 تموز/يوليو 2015، أكدت الشركة أن النظام سوف يكون خدمة، ما يعني أن كل تحديث جديد سوف يُبنى بطريقة مختلفة عن سابقه بحيث لا يتضمن تحديثات أمنية، وإنما مزايا جديدة أيضًا، وذلك على غرار نظام ماك أو إس من شركة آبل.

وإلى الآن أطلقت مايكروسوفت ثلاثة تحديثات كبرى لنظام ويندوز 10، الذي أعلنت أول أمس الأربعاء أن عدد الأجهزة العاملة به قد بلغ أكثر من نصف مليار جهاز، وكانت تلك التحديثات هي: “تحديث نوفمبر” Novmber Update، ثم “التحديث السنوي” Anniversary Update، ثم “تحديث المبدعين” Creators Update الذي أطلقته لعموم المستخدمين في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وكجزء من التحديث، عرض تيري مايرسون، نائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت لمجموعة ويندوز والأجهزة برنامجًا جديدًا باسم “ويندوز ستوري ريمكس” Windows Story Remix الذي يبدو أنه سوف يكون الجيل القادم من برنامج تحرير الفيديو الخاص بالشركة “ويندوز فيديو ميكر” Windows Movie Maker، ولكنه يدعم مزايا ثلاثية الأبعاد.

ويمكن لبرنامج تحرير الفيديو الجديد دمج الصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدم تلقائيًا، وحتى تلك المشاركة من قبل العائلة والأصدقاء، وذلك لإنشاء قصص مع صوت خلفي ونمط وتأثيرات سينمائية، كما يمكن إضافة أجسام ثلاثية الأبعاد للصور والفيديو.

وكشفت مايكروسوفت أيضًا عن أربع مزايا جديدة أخرى ستأتي مع التحديث القادم، وتشمل تلك المزايا: ميزة “تايم لاين” Timeline التي تتيح للمستخدم الانتقال في الزمن للعثور على ما كان يعمل عليه في وقت معين، إذ إنها مثل تمثيل بصري لما كان المستخدم يعمل عليه في فترات معينة، الأمر الذي يتيح له العودة إلى الملفات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية السابقة كما لون أنه لم يُغلقها. هذا بالإضافة إلى إمكانية البحث في كافة الأنشطة السابقة مع القدرة على العثور على نشاط معين بحسب اسمه ما يعني عدم الحاجة لتذكر وقت النشاط بدقة.

أما الميزة الثانية فهي “المتابعة من حيث تركت” Pick Up Where You Left Off والتي تُشغل بواسطة المساعد الرقمي كورتانا، إذ يمكن للمستخدم، الذي يملك حسابات على مايكروسوفت وأندرويد وآي أو إس، مواصلة علمه على أي من هذه الأجهزة.

أما الميزة الثانية فهو “الحافظة” Clipboard التي تتيح للمستخدم نسخ ولصق أي شيء عبر الأجهزة والمنصات التي قد سجل فيه دخولًا، بما في ذلك ويندوز وأندرويد وآي أو إس. وبالنسبة للميزة الرابعة، فهي “ملفات ون درايف عند الطلب” OneDrive Files on Demand التي تسمح للمستخدم الوصول إلى كافة الملفات في السحابة دون الحاجة لتنزيلها واستخدام مساحة التخزين على الجهاز. إذ يمكن رؤية كافة الملفات في مجلد “مستكشف الملفات” File Explorer والوصول إليها عند الحاجة.

وإلى جانب المزايا السابقة، أعلنت مايكروسوفت أن التحديث القادم سوف يأتي مع لغة تصميم جديدة باسم Microsoft Fluent Design System التي تساعد المطورين على بناء تطبيقات يمكن استخدامها على مختلف المنصات واستغلال مختلف أدوات الإدخال.