سمو ولي ولي العهد يهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية كوريا الصديق.