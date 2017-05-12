 سمو ولي ولي العهد يهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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سمو ولي ولي العهد يهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا

سمو ولي ولي العهد يهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا
المناطق _واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا.
وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية كوريا الصديق.

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