القيادة تهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.