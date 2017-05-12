 القيادة تهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا سمو ولي ولي العهد يهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا مايكروسوفت تعلن عن التحديث الكبير لنظام ويندوز 10 باسم Fall Creators Update طيران الأمن ينفذ مهمة نقل فريق طبي متخصص بزراعة الأعضاء ” البركاتي ” يفتتح المعرض الختامي لبرنامج رفق ويكرم الطلاب الفائزين دعوي المزاحمية يطلق مشروع وقف علمني الإسلام  نائب أمير الرياض وسماحة المفتي والأمراء يتقدمون الصلاة على الفقيد تركي بن ربيعان المستشار النفسي السنوسي : فلنجرب ان نجعل بيوتنا ايام الامتحانات اعياداً ! محافظ الجبيل يكرّم أصحاب الإنجازات والإعلاميين وفريق عمل ميدان فروسية الجبيل ” وئام ” تطلق وسم #أحلى_نصيحة_زواج مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 8500 كرتون تمر على النازحين في صحراء العبر من محافظتي صعدة والجوف فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية النيجر

القيادة تهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا

القيادة تهنئ مون جاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كوريا
المناطق _واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية كوريا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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