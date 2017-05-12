عناصر النظام الإيراني تغتال عالم سُني بلوشي “ثاني” في بلوشستان المحتلة

اغتالت قوات النظام الإيراني أمس الخميس العالم السني البلوشي “أحمد براهويي” إثر استهدافه بإطلاق النار مباشر على السيارة التي كان يستقلها، كما أصيب عدد من مرافقيه وبعض المدنيين أثناء سيارة مرور العالم السني بجوارهم.

وأفادت حملة نشطاء البلوش الحقوقية، أن إطلاق نار مباشر على مدنيين بلوش من قبل عناصر النظام الإيراني، أدى إلى مقتل العالم “أحمد براهويي” وإصابة مدنيين آخرين في مدينة “سيب سوران” وذلك يوم أمس الخميس .

وأفادت بعض المصادر أنه تم استهداف وإطلاق النار على السيارة المدنية حين مرورها بجانب نقطة تابعة لعناصر النظام دون إنذار أو تحذير سابق، وكما هو معتاد فقد غادرت عناصر النظام الإيراني الموقع دون إسعاف أو تقديم مساعدة للجرحى.

ويقع سنويا عشرات البلوش ضحايا بين قتيل وجريح بسبب استهدافهم و إطلاق النار العشوائي اتجاههم من قبل عناصر الأمن الإيراني، دون تمكن ذويهم من ملاحقة الجناة رغم التعرف عليهم وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للعناصر الأمنية للنظام الإيراني في إقليم بلوشستان المحتل.

وكانت عناصر تابعة لفيلق القدس الإيراني الإرهابي قد اغتالت العالم السني البلوشي “عبدالغني شاهوزهي”، يوم أمس الخميس في مدينة “كويته” الباكستانية التي لجئ لها هرباً من مضايقات النظام الإيراني له.