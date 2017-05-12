صحيفة كيهان الإيرانية: انتخاب الإيرانيين لـ”روحاني” سيؤخر ظهور المهدي

شنت صحيفة “كيهان” الإيرانية المنتمية إلى التيار المتشدد في إيران هجوماً على الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، معتبرة أنّ انتخابه سيؤخر ظهور المهدي المنتظر الذي يعتقد الشيعة الاثنى عشرية في إيران أنه سوف يظهر في آخر الزمان .

وقالت الصحيفة خبرها الذي هدفت منه توظيف الدين لخدمة أهداف ومصالح سياسة أن الانتخابات أمر واجب لاختيار الشخص الأصلح وتقرب الشيعة خطوات نحو ظهور المهدي المنتظر، مشيرة أن صوت المرشحين أمانة وأن منحه لغير روحاني سيمهد الطريق لظهور منجى العالم “المهدي المنتظر” على حد تعبيرها.

وتدعم هذه الصحيفة المرشح “إبراهيم رئيسي” المقرب من مرشد الثورة “علي خامنئي”، مطالبة بالتصويت له لأنّه يمهد الطريق لظهور المهدي.