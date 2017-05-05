 جامعة نجران تبدأ خطوات الاعتماد المؤسسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة نجران تبدأ خطوات الاعتماد المؤسسي

جامعة نجران تبدأ خطوات الاعتماد المؤسسي
المناطق _نجران

دشن مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن أمس بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة مشروع الاعتماد المؤسسي للجامعة من هيئة تقويم التعليم.
وحث الحسن كافة القيادات بالجامعة على ضرورة استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والتعاون مع وكالة الجامعة للتطوير والجودة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يشهد للجامعة بكفاءة مخرجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية من هيئة تقويم التعليم التي تعد أقوى جهة اعتمادية مستقلة بالمملكة.
واستعرض وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي، الخطة الزمنية للاعتماد المؤسسي، مؤكدا أن الجامعة ستنسسق مع هيئة تقويم التعليم لزيارة  فريق المراجعين الخارجيين للاعتماد مع العام الجامعي المقبل .
وخلال التدشين تم عرض موقف الكليات والعمادات المساندة من استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي للجامعة، إضافة إلى الممارسات والإجراءات التي يمكن للوحدات الأكاديمية والإدارية القيام بها خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تعزز موقف الجامعة في الحصول على الاعتماد.

 

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