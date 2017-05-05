المحامي الرمان “للمناطق “:من حق مدير مدرسة الرازي التظلم واعفاءه غير قانوني

أكد المحامي القانوني سعود برجس الرمان ” للمناطق” بأنه من حق مدير مدرسة الرازي الابتدائية بتبوك أن يتظلم من قرار وزارة التعليم بإعفاءه.

مضيفا أنه لا يتم الاعفاء الا بعد التحقيق اولاً مع مدير المدرسة وإذا ارتكب مخالفة يتم إعفاءه.

وأوضح “الرمان” أن النظام بالقضايا الإدارية لابد أن يتظلم اولاً أمام الجهة وإذا لم يجد رد يتقدم على ديوان المظالم بعد 90 يوم ، مؤكدا أن عدم التظلم من القرار من الجهه التي اصدرت القرار يحعل ديوان المظالم يرفض الدعوى من الناحية الشكلية.

وفي سؤال “المناطق ” حول أن بعض المحاكم تقبل التظلم دون الرجوع للجهة التي أصدرت القرار قال ” الرمان “: نعم ولكن بعد التحديثات الجديدة بالديون فإن أي دعوى إدارية لم يتم التظلم أمام الجهة يتم رفضها من الناحية الشكلية.