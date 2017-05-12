 وزير الداخلية اليمني يؤكد خلو المحافظات المحررة من الإصابة بالكوليرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية اليمني يؤكد خلو المحافظات المحررة من الإصابة بالكوليرا

وزير الداخلية اليمني يؤكد خلو المحافظات المحررة من الإصابة بالكوليرا
المناطق _عدن

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن حسين عرب خلو المناطق المحررة من أية إصابة بالكوليرا وأن ما ظهر قبل عدة أشهر ماهي إلا حالات مشتبه وإسهال مائي حاد.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس منتدى العالم الإنساني العالمي الدكتور هاني البنا، ومدير مؤسسة الإغاثة الإسلامية عبدالرحمن المحرابي.
ونوه اللواء عرب بجهود المنتدى والمؤسسة في المجال الإغاثي، مؤكداً استعداد الحكومة تذليل الصعوبات والتحديات كافة التي تواجه المنظمات الإغاثية.
من جانبه أوضح رئيس المنتدى الإنساني أن زيارة الوفد تهدف إلى الوقوف على أهم الاحتياجات وما يمكن تقديمه للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني من الحرب الظالمة التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية

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