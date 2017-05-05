إنقاذ 4 محتجزين في وادي لجب وتحذيرات من جريان السيول المنقولة

باشرت فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بالريث اليوم عمليات إنقاذ عددا من المحتجزين في وادي لجب بمحافظة الريث.وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن احتجاز أشخاص بوادي لجب بمحافظة الريث وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتجاز ٤ اشخاص سعوديين أثناء تنزههم بوادي (لجب ) رغم تحذيرات دوريات السلامة .

مشيرا الى ان مياه السيل بوادي لجب جرفت مركبتهم حيث قامت فرق الدفاع المدني بربط وتثبيت مركبتهم بالحبال لمنع استمرار انجرافها وانقاذ المحتجزين الى منطقه امنه وهم بصحه جيده ولله الحمد وذلك قبل وصول سيل اخر من وادي معري .

وجدد المقدم القحطاني تحذيراته وتأكيده بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة اثناء هطول الأمطار وجريان السيول المنقوله .

وشدد على عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه ومزاولة السباحة بها والتي قد تؤدي إلى الغرق ،متمنيا السلامة للجميع.