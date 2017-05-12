كأس خادم الحرمين الشريفين : الأهلي يتأهل إلى النهائي بفوزه على الفيصلي

تأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الدور قبل النهائي من المسابقة .

وسجل أهداف الأهلي إيوانيس فيتفا ، وإسلام سراج هدفين ، في الدقائق 55 و75 و81 ، وبذلك يلتقي الأهلي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية التي تجمع الهلال والتعاون غدًا السبت.

وكان فريق الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد أن تغلب في دور الـ32 على الشعلة 2 – 1 ثم على القادسية 3 – 1 في دور الـ 16 بعدها فاز على فريق وج 6 – صفر في دور الثمانية .