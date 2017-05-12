 كأس خادم الحرمين الشريفين : الأهلي يتأهل إلى النهائي بفوزه على الفيصلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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كأس خادم الحرمين الشريفين : الأهلي يتأهل إلى النهائي بفوزه على الفيصلي

كأس خادم الحرمين الشريفين : الأهلي يتأهل إلى النهائي بفوزه على الفيصلي
المناطق _واس

تأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الدور قبل النهائي من المسابقة .
وسجل أهداف الأهلي إيوانيس فيتفا ، وإسلام سراج هدفين ، في الدقائق 55 و75 و81 ، وبذلك يلتقي الأهلي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية التي تجمع الهلال والتعاون غدًا السبت.
وكان فريق الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد أن تغلب في دور الـ32 على الشعلة 2 – 1 ثم على القادسية 3 – 1 في دور الـ 16 بعدها فاز على فريق وج 6 – صفر في دور الثمانية .

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