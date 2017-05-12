شرطة الرياض: بيان النصر حول مباراتهم مع الهلال مخالف للواقع وجماهيرهم لم تتعدى “200”

أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن ما يناط بشرطة المنطقة و الأجهزة الأمنية المساندة لها من مهام في محيط الملاعب و الصالات الرياضية او داخلها من خلال الإسهام في المناسبات الرياضية المختلفة من ذلك “مسابقات كرة القدم” ، هو تكليف تتشرف الأجهزة الأمنيه بمباشرته.

و من تلك المناسبات المباراة التي أقيمت بين ناديي “النصر و الهلال” الخميس الموافق “8 شعبان” الجاري على إستاد الملك فهد الدولي ، حيث قامت الأجهزة الأمنية بدأً من عملية تسهيل الوصول للإستاد مروراً بتنظيم المواقف و تأمينها و توجيه الجماهير نحو البوابات المخصصة بعد تفتيشهم و تنظيم جلوسهم و مراقبة أي تصرفات خارجة عن الروح الرياضية .

كما يستمر ذلك الجهد حتى نهاية المباراة بعد خروج طاقم التحكيم و اللاعبين و انصراف الجمهور و متابعة الحركة المرورية في محيط الموقع ، فضلاً عن تأمين و مرافقة الأطقم الفنية و الإدارية وصولاً لمقار الأندية ، كما تشمل تلك التغطية أنحاء المدينة و المحافظات التابعة لها لمنع أي تجاوزات و ذلك كله يأتي ضمن خطط مدروسة معده سلفا مبنية على خبرات و تجارب سابقه.

وحيث أن شرطة المنطقة لم تكن ترغب الدخول في مهاترات إعلامية مع أي طرف كان , إلا أن ما صدر عن نادي النصر من بيان بتاريخ “12 شعبان” الجاري تعرض خلاله للأجهزة الأمنية فإن الأمر الذي يستدعي إيضاح الحقائق التالية:

أولا: عملت الأجهزة الأمنية المشاركة على تنفيذ الخطة الأمنية في محيط الملعب و مداخله و مخارجه المعدة سلفا و المجازة مسبقاً من قبل مقام إمارة منطقة الرياض .

ثانيا: استشعاراً منها لأهمية المناسبة فقد تم العمل على انتشار الأجهزة المكلفة بالمهمة في تمام الساعة “12.30” ظهر يوم المباراة و متابعة تواجد الجماهير في محيط الملعب و تنظيم دخولهم بدأً من الساعة “3.15” عصراً، حيث لوحظ كثافة دخول الجماهير المؤازرة لنادي الهلال كما هو متوقع من خلال متابعة الموقف و ترتيب الفريقين في سلم الدوري فضلاً عن كون تلك المناسبة تتويجا لأحدهما، و خضعت عملية دخول الجماهير لرصد دقيق موثق بالفيديو، لم يسجل حتى تمام “6.30” مساءاً تواجد رابطة مشجعي النادي التي تتواجد عادة بعد صلاة العصر مباشرة سوى تواجد ملحوظ لجماهير نادي النصر لا يتعدى عددهم العشرات .

و مع امتلاء جميع المقاعد المخصصة لجمهور نادي الهلال في وقت قياسي بعد دخولهم بكل انسيابية ، و تواجد حوالي ثلاثين ألف مشجع في محيط الملعب و امتلاء الساحات الخارجية و المعابر المؤدية للمدرجات بهم ، مطالبين تمكينهم من الدخول للنصف الآخر الشاغر من الملعب، تزامن ذلك مع تأمين الخدمات الاسعافية من قبل فرق هيئة الهلال الأحمر المشاركه في المهمه لعدد “43” حالة “إعياء، ضيق تنفس، ارتفاع الضغط، انخفاض السكر، انزلاق” تواجدوا خارج بوابات الدخول.

ثالثا: خشية من اتخاذ إجراءات قد تتسبب في تدافع الجماهير ما قد يؤدي لا سمح الله إلى وقوع ما لا يحمد عقباه من حالات سقوط و نحوها ، فقد تم عقد اجتماع مشترك عاجل في إستاد الملك فهد الدولي حضره مدير عام الإستاد و مدير التشغيل والفعاليات و مندوب عن شركة صلة الرياضية و قائد قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض , دٌرست فيه المخاطر المحتملة التي يخشى وقوعها.

ولذلك تم إعداد محضر مشترك في حينه أٌتفق فيه على نقل الحضور القليل من جمهور نادي النصر من الدرجة الموحدة إلى منطقة مجاورة للمنصة “الدرجة الممتازة” دون تحملهم فرق ثمن التذكرة نظرا لشغورها بالكامل, و توجيه الراغبين من جماهير نادي الهلال من الدخول للمدرجات الشمالية و الشرقية و قد تم ذلك بكل انسيابية ، و بلغ عدد الحضور المعلن “59154” مشجعاً بما يوازي كامل الطاقة الاستيعابية للملعب بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة ، علماً بان عدد الحضور من جمهور نادي النصر لا يتجاوز “200” مشجع بأي حال من الأحوال.

رابعا: تؤكد شرطة منطقة الرياض أنها و الأجهزة المساندة لها تقف على مسافة واحدة من الجميع , و تحذر الغير و بأشد العبارات من أي مساس أو تجاوز تجاه الأجهزة الأمنية ، مؤكدة أن العمل جارِ على رصد كل ما صدر أو يصدر من أحاديث تلفزيونية أو تغريدات , و سوف يتم العمل على إحالة المخالف للجهات المختصة لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه، مع التذكير لكل من ينسى أو يتناسى ما حدث ابان تتويج فريق نادي النصر بالدوري عام “2014” م الذي كان مقرراً أن يكون أمام فريق نادي التعاون في مدينة بريده بمنطقة القصيم , و الاعتذار عن تنظيمها لسبب أو لآخر, و أُشترط في حينه لنقل المباراة والتتويج لمدينة الرياض موافقة الأجهزة الأمنية ، و أمام ما يمليه الواجب و انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجميع فقد تمت الموافقة على إقامة المباراة و حفل التتويج بمدينة الرياض و الذي خرج بتوفيق من الله بالصورة المٌثلى.

ختاماً لعل لمسيري النادي عذرهم فيما طرح في البيان و ما احتواه من افتراءات لعدم حضورهم على أرض الإستاد , و الحال كذلك من باب أولى لجمهور النادي الذي لم يحضر هذه المباراة أو المباراة السابقة أمام نادي الشباب حيث لم يتجاوز عدد الحضور المعلن من الناديين “1458”مشجعاً , و من المؤكد أن فطنة المتلقي كفيلة لمعرفة دواعي صدور ذلك البيان، مؤكدين الاستمرار على نهج المساواة بين الجميع و العمل الدؤوب للحفاظ على النظام العام و تأمين سلامة الأرواح و الممتلكات-و الله من وراء القصد.