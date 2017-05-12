سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في مقر السفارة بلندن اليوم معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالدور المهم الذي يضطلع به العلماء المسلمين في نشر رسالة التسامح والقيم الإسلامية الصحيحة في أنحاء العالم، ودورهم الفاعل في مواجهة التطرف والعنف الذي يهدد المجتمعات الآمنة.

وشكر معالي أمين عام رابطة العالم الاسلامي سمو السفير على اللقاء ، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها سموه في خدمة الإسلام والمسلمين.