 أمطار متوسطة على الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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أمطار متوسطة على الباحة

أمطار متوسطة على الباحة
المناطق _الباحة
 هطلت اليوم أمطار من خفيفة الى متوسطة على كلاً من :
مدينة الباحة ومراكزه – محافظة بني حسن ومراكزها – محافظة العقيق ومراكزها – محافظة بلجرشي ومراكزها – محافظة المندق دوس -محافظة القرى – محافظة قلوه -محافظة المخواه
وقد سال على اثرها الأودية التالية ( وادي الجنابين في بلجرشي وعدد من الاوديه في جميع المحافظات )جعلها الله امطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
ونتج عن ذلك احتجاز عائلة مكونة من أربعة أشخاص في وادي الجانبين وتم بحمد الله اخراجهم وهم بصحه جيده كما تم إخراج شخصين من وادي الجنابين من قبل فرقة بالشهم وهم بصحة جيدة وتم مباشرة بعض الحالات البسيطة والتي تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ولله الحمد لم يسجل اي حالة اصابة او وفاة .
صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي . مهيبا   بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعية ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة حفاظاً على سلامتهم ، كما يتمنى الدفاع المدني للجميع السلامة الدائمة.

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