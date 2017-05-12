دراسة تحذرك من تناول السوشى.. هذا ما سيصيبك

أكدت دراسة طبية حديثة أن تناول السوشى يزيد من خطر الإصابة بالدودة الطفيلية التى تتعلق بجدران المعدة أو الأمعاء.

وقال الأطباء فى تقرير نشرته “ديلى ميل” إن تزايد شعبية السوشى فى الدول الغربية يمكن أن يعرض صحة الناس للخطر، محذرين من الاتجاه المتزايد لتناول الأسماك النيئة لارتباطها ارتباطا وثيقا بارتفاع عدد حالات الاصابات الطفيلية.

وأكدت الدراسة على الرغم من أنه يعتبر تناول بعض أنواع الأسماك النيئة إذا كان طازجا جدا أمنة، لكن أوضح الأطباء أن السوشى يحمل فى الواقع خطر إصابة الإنسان بديدان طفيلية.

وذكر الأطباء حالة رجل فى البرتغال ظل يشعر لمدة أسبوع بألم شديد فى البطن والقىء والحمى، أظهر فحص الدم الخاص به وجود يرقات بيضاء تختبئ فى بطانة الأمعاء سببت التهاب وتورم.

وقال الأطباء إن اليرقات تمت إزالتها وثبتت على التحليل أنها تنتمى إلى نوع من أنواع الديدان الأسطوانية “أنيساكيس” التى تنجم عن استهلاك المأكولات البحرية النيئة .

وذكرت إحدى الطبيات أن معظم الحالات المبلغ عنها كانت فى اليابان بسبب الاستخدام الشائع للأسماك النيئة.