إطلاق أول منصة محلية لبيع الكتب المستعملة إلكترونيا

في بادرة نوعية، تطمح للوصول إلى العالمية، تطلق رائدة الأعمال السعودية جيهان الحربي بصحبة فريق عمل من ثلاث سيدات، أول منصة معرفية لنشر ثقافة القراءة في المجتمع، وتداول سهل للكتب يتواكب مع انفتاح السوق الإلكترونية، بمسمى منصة رفوف الإلكترونية للكتب المستعملة.

وقالت الحربي: إن المنصة التي تنطلق الأسبوع القادم، تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي عبر إعادة تداول الكتب المستخدمة بين القراء، ما يعود بفوائد اقتصادية على المستوى الفردي والاقتصادي العام، إذ تعرض الكتب بأسعار في متناول الجميع، بطريقة دفع وتوصيل سهلة ومحترفة.

وأرجعت انطلاق فكرتها إلى الإقبال الكبير على الكتب أخيرا، فيما نوهت بأن إحصاءات فريقها المكون من إسراء حسني، وروان بيروتي، ورزان الجبر، أكدت أن عددا قليلا من المحلات في السعودية يبيع الكتب المستعملة، ولا يستحوذ على نسبة من السوق بالنسبة لحجمها الكبير، مشيرة إلى أن جميع الكتب المعروضة حاليا في المكتبات ودور النشر يمكن إعادة تداولها عبر الموقع ككتب مستعملة.