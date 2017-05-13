 “الصندوق العقاري”: لا صعوبات تواجه المواطنين.. نتفاوض مع البنوك لتسليمهم القروض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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“الصندوق العقاري”: لا صعوبات تواجه المواطنين.. نتفاوض مع البنوك لتسليمهم القروض

“الصندوق العقاري”: لا صعوبات تواجه المواطنين.. نتفاوض مع البنوك لتسليمهم القروض
المناطق - الرياض

أوضح صندوق التنمية العقارية أن عدد المواعيد التي حجزت عن طريق بوابة الصندوق الإلكترونية للبناء الذاتي بلغت 6209 طلبات، منها 2162 طلبا تم تسلمها، ويجري التفاوض مع البنوك وشركات التمويل على إنهاء معاملاتهم وتسليمهم القروض.

وأفاد الصندوق في بيان صحفي، أنه لا توجد صعوبات تواجه المواطنين الذين صدرت لهم موافقات ضمن برنامج “سكني” والراغبين في البناء الذاتي.

وبين أن معاملات البناء الذاتي لا تقدم عن طريق البنوك، وإنما عبر بوابة الصندوق، وحجز موعد لدى أي فرع من فروع الصندوق، ويتعرف على المستندات المطلوبة، وفي الموعد المحدد يحضر المستفيد للفرع، ويقدم طلبه، إذ يقوم الصندوق بدراستها، ومن ثم تحويلها للبنوك وشركات التمويل.

 

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