“الصندوق العقاري”: لا صعوبات تواجه المواطنين.. نتفاوض مع البنوك لتسليمهم القروض

أوضح صندوق التنمية العقارية أن عدد المواعيد التي حجزت عن طريق بوابة الصندوق الإلكترونية للبناء الذاتي بلغت 6209 طلبات، منها 2162 طلبا تم تسلمها، ويجري التفاوض مع البنوك وشركات التمويل على إنهاء معاملاتهم وتسليمهم القروض.

وأفاد الصندوق في بيان صحفي، أنه لا توجد صعوبات تواجه المواطنين الذين صدرت لهم موافقات ضمن برنامج “سكني” والراغبين في البناء الذاتي.

وبين أن معاملات البناء الذاتي لا تقدم عن طريق البنوك، وإنما عبر بوابة الصندوق، وحجز موعد لدى أي فرع من فروع الصندوق، ويتعرف على المستندات المطلوبة، وفي الموعد المحدد يحضر المستفيد للفرع، ويقدم طلبه، إذ يقوم الصندوق بدراستها، ومن ثم تحويلها للبنوك وشركات التمويل.