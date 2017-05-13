 الحريري: علاقتي بالسعودية جيدة .. هناك من يزرعون الشكوك لمصالح شخصية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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الحريري: علاقتي بالسعودية جيدة .. هناك من يزرعون الشكوك لمصالح شخصية

الحريري: علاقتي بالسعودية جيدة .. هناك من يزرعون الشكوك لمصالح شخصية
 المناطق - وكالات

كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في مقابلة خاصة عبر قناة “روتانا خليجية”، أن علاقته بالسعودية جيدة، وأنه يذهب ويأتي إليها دون وجود مشكلات.

ورد الحريري على ما نشر في بعض وسائل الإعلام اللبنانية بأنه لم تعد له علاقة جيدة مع السعودية، بقوله إن بعض السياسيين في لبنان يحاولون زرع بعض الشكوك، لمصلحة شخصية وهم يعلمون جيدا أن سعد الحريري يذهب ويأتي إلى المملكة والأمور عادية، ولا توجد هناك مشكلة.

وبين أن الهدف من تلك الشائعات هو التشكيك بهذه العلاقة الموجودة منذ أيام والده الراحل رفيق الحريري، وأكد أنها ستستمر، وأضاف: أنا كلما أسمع هذه الأمور أبتسم وأضحك وأنا أقول “خلوكم كذا”.

ووصف الحريري علاقته بولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها جيدة ومميزة، موضحا أن ولي العهد خدم المملكة بشكل كبير، وأن العلاقة بينهما مبنية على الاحترام الكبير، مستذكرا زيارته عقب محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف، في الغرفة نفسها التي شهدت الحادثة، واصفا ذلك المنظر بالمخيف عقب المحاولة الفاشلة، كما وصف علاقته بالأمير محمد بن سلمان بالعلاقة المميزة جدا.

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