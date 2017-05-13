 شاهد فتاة تعود من القبر إلى الحياة بعد ساعتين من دفنها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هجوم واسع لـ”التحالف” على مواقع الميليشيات شمال معسكر خالد ومنطقة الهاملي “كهربا” يخطب ابنة “الحضري” شاهد.. طليقان سعوديان على الهواء مباشرة بعد انفصالهما بأسبوع يشعلان تويتر هل تعلم أن قراءة الكتب تحولك لشخص لطيف وودود ؟ هذه الدراسة تؤكد الأمر شاهد فتاة تعود من القبر إلى الحياة بعد ساعتين من دفنها الحريري: علاقتي بالسعودية جيدة .. هناك من يزرعون الشكوك لمصالح شخصية “الصندوق العقاري”: لا صعوبات تواجه المواطنين.. نتفاوض مع البنوك لتسليمهم القروض شاهد.. المفتي يُرقي الشيخ “الشثري” خلال زيارته في المستشفى شاهد.. مواطنان ينقذان مصرياً من سيل وادي حوران إطلاق أول منصة محلية لبيع الكتب المستعملة إلكترونيا دراسة تحذرك من تناول السوشى.. هذا ما سيصيبك للجنسين .. وظائف شاغرة بجامعة الإمام

شاهد فتاة تعود من القبر إلى الحياة بعد ساعتين من دفنها

المناطق - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً عجيباً أظهره فيديو لعملية إنقاذ فتاة هندية من الموت المحقق، بعد أن تم اختطافها ودفنها وهي حية في حفرة عمقها 3 أمتار.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قصة الفتاة خشبو خاتون (19 عاماً)، التي تم اختطافها من قبل 3 رجال قبل أن يكتشف أهلها وسكان قرية جوفيندبور في مقاطعة بيهار الهندية مكان دفنها وانتشالها بعد وجودها في قبرها لمدة ساعتين، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وكانت أسرة الفتاة الهندية قد شعرت بتأخرها عن العودة للمنزل، وقام والدها بإبلاغ الشرطة الهندية التي قامت وأهل القرية بالبحث عن الفتاة حتى تم اكتشاف هذه الحفرة التي تم إلقاء الفتاة بها.

واكتشف سكان القرية أن الفتاة تم دفنها في حفرة بمنطقة مهجورة قبل ساعتين فقط من العثور عليها، وعقب خروجها من الحفرة قالت الفتاة إنهم ألقوها في الحفرة وحاولوا دفنها وهي حية.

وتبحث الشرطة الهندية عن المشتبه بهم، وهم رجل أعمال محلي يدعى “أميت شاه” ومشتبهان آخران. وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال المشتبه به قام بذلك للانتقام من والد الفتاة وإرهابه بعدما رفض استغلال أرضه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>