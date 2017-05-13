“كهربا” يخطب ابنة “الحضري”

احتفل اللاعب المصري الدولي ونجم نادي الزمالك المعار لنادي اتحاد جدة محمود كهربا بخطوبته إلى شدوى الحضري ابنة عصام الحضري، حارس المرمى المخضرم لمنتخب مصر وفريق وادي دجلة.

وكان كهربا قد ارتبط بمذيعة مصرية لكنه انفصل عنها أخيراً، وخلال وجوده مع منتخب مصر أثناء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة في الغابون، والتي فازت بها الكاميرون وحصل المنتخب المصري على مركز الوصيف، تقرب من الحضري الذي تولى حراسة مرمى المنتخب في البطولة. وتوطدت العلاقة بين اللاعبين لتنتهي بعلاقة مصاهرة وارتباط بين كهربا و ابنة الخضري.

محمود كهربا من مواليد العام 1994، لعب مع فريق إنبي ثم احترف في الخارج وعاد لينضم لنادي الزمالك، وفاز معه ببطولة كأس مصر، وأعير من خلاله لنادي الاتحاد في جدة.

أما عصام الحضري فهو من مواليد العام 1973، لعب مع نادي دمياط وانضم من خلاله للمنتخب الأولمبي المصري، ثم انتقل للنادي الأهلي وحقق معه عدة بطولات محلية وقارية، كما حقق مع المنتخب المصري 3 بطولات إفريقية، ثم انتقل لنادي سيون السويسري وعاد لينضم لعدة أندية مصرية هي الإسماعيلي و الزمالك ووادي دجلة.

تولى الحضري حراسة مرمى منتخب مصر في البطولة الإفريقية الأخيرة، بعد إصابة حارسي المرمي الآخرين أحمد الشناوي وشريف إكرامي. وساهم بتألقه في صعود منتخب مصر للنهائي في كأس الأمم الإفريقية. وكان أكبر لاعب في البطولة وأكثرهم تحقيقاً للبطولات.