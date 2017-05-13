مركز الملك عبدالله لرعاية المعوقين بجدة يوعي بمخاطر التحرش الجنسي لدى الأطفال

ينظم مركز الملك عبدالله لرعاية الأطفال المعوقين بجدة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل فعاليات الندوة التوعوية التثقيفية بمخاطر التحرش الجنسي لدى الأطفال تحت عنوان “درهم وقاية لسلامة ذوي الاحتياجات الخاصة” والتي تستمر حتى العاشرة ليلا من ذات الْيَوْمَ بمقر المركز ضمن مسؤوليته الاجتماعية بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز .

وتستضيف الندوة نخبة من المتخصصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية ، والتي ستركز على ظاهرة التحرش الجنسي لدى الأطفال وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعريف بماهية التحرش الجنسي ، وأنواعه ، وعلاماته ، وطرق الوقاية منه والتعامل مع ضحايا التحرش الجنسي ، ودور المراكز والدوائر الحكومية في التعامل مع حالات التحرش الجنسي.

وتضم الندوة ثلاثة محاور تغطي جوانب السلوكيات التي تندرج تحت التحرش الجنسي بمشاركة الأستاذ مساعد في تخصص التمريض رئيس قسم الأمومة والطفولة بكلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عهود فلمبان ودور الأسرة في حماية طفلها من الوقوع كضحية للتحرش الجنسي والتعرف على انماط الشخصية وسلوك الافراد وعلاقتها بجناة التحرش بمشاركة استشاري الطب النفسي ومدير مستشفى الصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي .

كما خصصت الندوة جوانب لبيان العلامات المشيرة لحدوث التحرش الجنسي بالطفل وطرق حمايته من ذلك ، والتي تقدمها استشاري الطب النفسي الدكتورة سميرة الغامدي ، إضافة لبحث مساعدة المجتمع والإجراءات القانونية المتبعة لإنقاذ ضحايا التحرش بمشاركة المحامي المستشار الدكتور عمر الخولي، إضافة لاستعراض دور المراكز والدوائر الحكومية في التعامل مع التحرش الجنسي بتقديم العميد متقاعد طلال صيدلاني .

ودعا المركز أسر ذوي الاحتياجات الخاصة ومختلف شرائح المجتمع لحضور مثل هذه الندوات التي يتحقق من خلالها حماية الأطفال والحفاظ عليهم من الوقوع في براثن الاستغلال الجنسي ، والتي تنبع من اهتمامات المركز برعاية هذه الفئة الغالية وتقديم لها العون والمساعدة .