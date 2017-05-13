مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة يكرم رجل الأعمال سعيد الأزهري

برعاية الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعه رئيس المجلس وبحضور عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالعزيز بن سعود أبونقطة المتحمي، ومحافظ محايل عسير الشيخ محمد بن سعود أبونقطة المتحمي وأمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي، ووكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن حامد ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد محمد بن سعيد بن بريق، وعدد من القيادات الأمنية والمرافقين للمحتفى به، وعدد من مشائخ وأعيان عسير سراة وتهامة وعدد من أعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي.. أقام مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة حفل تكريم لرجل الأعمال الأستاذ سعيد بن عبدالله الأزهري أحد أبناء القبيلة رجل البر والإحسان وأحد رواد العمل الخيري والتنموي بالمنطقة الجنوبية.

وقد بدأ الاحتفال بحفل خطابي قدمه الإعلامي الدكتور أحمد التيهاني وتضمن القرآن الكريم ثم كلمة الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي ألقاها نيابة عنه الشيخ عبدالله بن تركي المتحمي، رحب فيها بالمحتفى به ومرافقيه مثمناً له أعمال الخير التي يقوم بها، ثم توالت فقرات الحفل حيث ألقى الشاعر أحمد بن علي شعبان قصيدة شعريه نالت استحسان الحضور تلاها قصيدة اخرى للشاعر إبراهيم أبوخيرة، بعد ذلك عرض فيلم توثيقي شمل سيرة ذاتية مختصرة عن المحتفى به وعرض لبعض جهوده الكبيرة، ثم قصيدة أخيرة للشاعر إبراهيم بن محرز، بعد ذلك قدم شيخ شمل قبائل ربيعه ورفيدة وبني ثوعه رئيس المجلس هدية تذكارية للأستاذ سعيد بن عبدالله الازهري، كما تم تقديم عدد من الهدايا والدروع من عدد من الحضور، وختم الحفل الخطابي بكلمة للمحتفى به قدم خلالها شكره وتقديره للشيخ تركي المتحمي ولمجلس القبيلة على هذا التكريم الذي لم يكن ينتظره لأنه يرى أن كل ماقدمه أو سيقدمه لقبائله ولمجلسهم واجب يمليه عليه انتماؤه وحبه لأهله ومنطقته، وثمّن للجميع حضورهم واحتفائهم، بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

وبعد صلاة العشاء انتقل الجميع إلى الحفل الشعبي الذي شرفه وأحياه شعراء العرضة الجنوبية الكبار يتقدمهم الشاعر الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني، والشاعر سعيد بن هضبان الحارثي، والشاعر صالح بن عزيز القرني، والشاعر محمد السيالي، فيما شاركت في تسجيل الحفل قناتي الفرسان، والوسام الفضائيتين وسيتم بثه قريباً.