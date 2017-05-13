 طيران الأمن ينفذ مهمة نقل فريق طبي متخصص بزراعة الأعضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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طيران الأمن ينفذ مهمة نقل فريق طبي متخصص بزراعة الأعضاء

طيران الأمن ينفذ مهمة نقل فريق طبي متخصص بزراعة الأعضاء
المناطق - واس

نفذت إحدى الطائرات التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس مهمة نقل فريق طبي متخصص بزراعة الأعضاء البشرية ونقلها.

وتمثلت المهمة في قيام طيران الأمن بنقل الفريق الطبي المكون من 9 أشخاص مع تجهيزاتهم الطبية من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مستشفى حراء بمكة المكرمة ثم العودة بهم مرة أخرى مع الأعضاء المتبرع بها إلى مطار الملك عبدالعزيز بأقصى سرعة ممكنة وذلك للحفاظ على سلامة الأعضاء المتبرع بها .

مما يذكر أن الطائرات التابعة لطيران الأمن مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات الطبية التي تمكنها من تنفيذ المهام بكل دقة وإحترافية ، وتسعى القيادة العامة لطيران الأمن بتنفيذ مثل هذه المهام كجزء من مهامها الإنسانية.

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