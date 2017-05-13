 محافظ المجمعة يتوج الفيحاء بدرع دوري الدرجة الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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محافظ المجمعة يتوج الفيحاء بدرع دوري الدرجة الأولى

محافظ المجمعة يتوج الفيحاء بدرع دوري الدرجة الأولى
المناطق - واس

توّج صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة فريق الفيحاء بدرع دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ، خلال الحفل الذي أقامته إدارة نادي الفيحاء اليوم بمقر النادي بمحافظة المجمعة ، بحضور رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الفيحاء عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري،
وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بن مقرن .
كما تم خلال الحفل تتويج فريق أحد بالميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني.
يذكر أن فريق الفيحاء حقق 50 نقطة وضعته في المركز الأول بالدوري وأهلته إلى دوري جميل السعودي للمحترفين للموسم المقبل، فيما حل فريق نادي أحد في المركز الثاني بعد تحقيقه 48 نقطة وضعته في المركز الثاني وأهلته إلى دوري جميل.

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