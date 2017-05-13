 ولي العهد يدشن حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لهذا العام 1438هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يدشن حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لهذا العام 1438هـ

ولي العهد يدشن حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لهذا العام 1438هـ
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل اعتزاز هذا الوطن قيادة وشعبًا وستظل أسرهم وذويهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن وردع كل من يحاول المساس بأمنه وأمن أبنائه والمقيمين فيه والوافدين إليه.

وقال سموه :” مهما قدمنا لشهداء الواجب لن نوفيهم جزاءهم الذي يستحقونه لأنهم يستحقون منا الكثير وليس هناك جزاء يوازي ما قدموه من تضحيات.

جاء ذلك في كلمة لسمو ولي العهد خلال تدشينه في جدة مساء اليوم حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لعام 1438 هـ للمرة العاشرة على التوالي، إيذاناً ببداية انطلاق الحملة في مساراتها بمناطق المملكة كافة.

وأضاف سموه قائلا :” هذه الحملة صدقة لشهداء الواجب عن أنفسهم، ولن ندع أحد يتصدق عنهم بل هم من يتبرعون ويتصدقون عن أنفسهم”.

وكان سموه قد استمع خلال التدشين لشرح مفصل عن الحملة قدمه وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية المشرف العام على الحملة اللواء إبراهيم بن محمد المحرج بين فيه، أن الحملة سيرت 68 شاحنة تمثل قافلة توزيع صدقات عن 278 شهيد واجب، بواقع 20 سلة عن كل شهيد، بإجمالي 5560 سلة غذائية.

وأفاد أن السلال تحتوي على المواد الغذائية التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن السلال ستوزع لمستحقيها من خلال 38 نقطة توزيع فرعي لتصل إلى 428 نقطة وصول نهائية في مختلف المدن والهجر في جميع مناطق المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن القافلة ستقطع 8221 كيلو مترًا.

ثم اطلع سمو ولي العهد على فيلم وثائقي عن الحملة وخطط توزيعها على المستحقين وجهود العاملين بها.

بعدها تفقد سمو ولي العهد محتويات السلة الغذائية؛ وسأل الله عزوجل أن يكتب أجرها لشهداء الواجب، موجهًا بتوزيع السلال الغذائية على مستحقيها قبل بداية شهر رمضان المبارك.

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